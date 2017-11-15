Çiğ Köfte Şanlıurfa'nın Tescilli Ürünü"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Kayyum Heyeti Başkanı İsmail Demirkol, Adıyaman çiğ köftesinin tescil edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Çiğ köfte için 2006 yılında başvurumuzu yaptık ve 2008 yılında da tescili yapıldı. Yani çiğ köfte zaten tescillenmiş bir ürün." dedi.



Demirkol, yaptığı açıklamada, Adıyaman Ticaret Odasının, Adıyaman çiğ köftesinin tesciline yönelik çalışmalarda sona gelindiğine dikkati çekerek, tescil edilmiş bir ürünün yeniden tescil edilmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.



Adıyaman çiğ köftesinin ilana yeni çıktığını ve 3 aylık bir itiraz süresi bulunduğunu anlatan İsmail Demirkol, şöyle konuştu:



"Bu 3 aylık süre içinde itirazlar olacak. Biz bu konuda çalışmalarımızı tamamladık ve avukatımız nezdinde itirazımızı yapacağız. Adıyaman'ın bir köftesi var bunu inkar edemeyiz ama o çiğ köfte değil. Onların yaptığı etsiz, ona başka bir isim koymaları lazım, onların yaptığına 'çiğ köfte' denilemez. Çiğ köfte için 2006 yılında başvurumuzu yaptık ve 2008 yılında da tescili yapıldı. Yani çiğ köfte zaten tescillenmiş bir ürün. Tescillenmiş bir ürünün başka bir il adına tekrar tescillenmesi söz konusu olamaz."



Patent başvurusu müracaatlarında çiğ köftenin nasıl yapılması gerektiği ve neden Şanlıurfa'ya ait olduğunun detaylarıyla anlatıldığını ifade eden Demirkol, "Zaten malum, çiğ köftenin bütün Türkiye tarafından Şanlıurfa'nın olduğu biliniyor. Çiğ köfte Şanlıurfa'nın ürünüdür ve Şanlıurfa ile özdeşleşmiştir. Türkiye'de 'çiğ köfte' denilince akla ilk Şanlıurfa gelir." şeklinde konuştu.