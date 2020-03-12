Çiğ köfte almaya giden sürücü şok oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde cadde üzerinde park halinde olan otomobil, bayır aşağı kendi kendine metrelerce giderek, yol ortasında bulunan beton saksıya çarparak durabildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cadde üzerinde park halinde olan otomobil, bayır aşağı kendi kendine metrelerce giderek, yol ortasında bulunan beton saksıya çarparak durabildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Menekşe Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir çiğ köftecinin önüne arabasını park eden sürücü dükkana girdi. Alışveriş yaparken el freni telinin kopması sonucu otomobil kendi kendine hareket etmeye başladı. Bayır aşağı giden otomobil kavşakta bulunan beton saksıya çarparak durabildi. Dükkandan çıkan araç sahibi park ettiği otomobili göremeyince önce bir şaşkınlık yaşadı. Metrelerce illerde duran arabasını gören sürücü hemen koştu. Arabasında maddi hasar meydana gelen sürücü, kimseye bir şey olmadığı için sevindi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, hasarlı araç çekici marifetiyle kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA