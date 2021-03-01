Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan şüpheli serbest
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Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan şüpheli serbest

01.03.2021 08:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 08:05
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan şüpheli serbest

AFYONKARAHİSAR'da, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Y.K.'yı yumruklayıp darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan G.Ş., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR'da, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanı Y.K.'yı yumruklayıp darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan G.Ş., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

23 Şubat Salı günü merkez İstiklal Mahallesi'ndeki çiğ köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen G.Ş., çalışan Y.K.'den acısız çiğ köfte istedi. Y.K., dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi G.Ş.'ye verdi. G.Ş. bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek, Y.K. ile tartışmaya başladı. Y.K., çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak G.Ş.'yi ikna edemedi.

ÇALIŞANI YUMRUKLADIG.Ş. daha sonra eline aldığı dürümü önce Y.K.'ye tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra G.Ş. küfretmeye başladığı Y.K.'ye elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden G.Ş., Y.K.'ye yumruklar savurdu. Kendisini korumaya çalışan Y.K. saldırgan müşteriyi uzaklaştırmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı. Olayın ardından Y.K. darp raporu alarak müşteriden şikayetçi oldu. Yaşadığı olayın ardından Y.K.'nin işi bıraktığı da öğrenildi.SALDIRI KAMERADAOlay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde müşterinin içeri gelişi, sipariş vermesi ve daha sonra da tartıştığı çalışan Y.K.'ye yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.'ŞİKAYETTE BULUNDUK'İşletme Müdürü Turgut Tosun, "Salı günü akşam saatlerinde çalışanımız Y.K. alkollü bir müşteri tarafından hakaret ve darba uğradı. Gerekli işlemleri yaptık. Darp raporu alındı, şikayette bulunuldu. Sonucu bekliyoruz. O saatlerde olduğu için bir de çalışanımız, şahsın alkollü olduğunu anlayınca alttan almak zorunda kalmış, mecburen kabul etmiş içeriye. O yüzden olanlar olmuş. Hiçbir husumetimiz yok, zaten tanımıyorum kendisini" dedi.GÖZALTINA ALINIP, BIRAKILDI

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.K.'yı yumruklayan G.Ş.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan şüpheli serbest
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan şüpheli serbest
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan şüpheli serbest
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan şüpheli serbest
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan şüpheli serbest
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan şüpheli serbest
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan şüpheli serbest
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan şüpheli serbest
Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan şüpheli serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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