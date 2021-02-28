Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı (2)

GÖZALTINA ALINIP, BIRAKILDIAfyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K.'yı yumruklayarak darbeden G.Ş., Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.