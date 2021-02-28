Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumrukladı (2)
28.02.2021 21:59 | Son Güncelleme: 28.02.2021 22:03
GÖZALTINA ALINIP, BIRAKILDIAfyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K.'yı yumruklayarak darbeden G.Ş., Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
GÖZALTINA ALINIP, BIRAKILDI
Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K.'yı yumruklayarak darbeden G.Ş., Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezinde ifadesi alınan G.Ş. işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER