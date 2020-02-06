: Çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi

06.02.2020 12:45 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:47

Van'da peş peşe yaşanan çığ felaketlerinde hayatını kaybedenler sayısı 39'a yükseldi. Arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Van-Bahçesaray Kara yolunda yaşanan çığ faciaları Türkiye'nin yüreğini dağladı. Önceki akşam Bahçesaray'a 25 kilometre mesafedeki Karabat yolunu açmak için iş makinese yardımıyla çalışma yapılırken 17.00 sıralarında çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kaldı, arkasında bulunan yolcu minibüsü ise yaklaşık 40 metre yüksekten aşağı devrildi. İş makinesi operatörü hemen durumu yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, kara yolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan dört saatlik çalışma sonucu beş kişinin cesedine ulaşıldı, altı kişi sağ olarak kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler, karın altında kalan iki kişiyi de kurtarmak için sabah yeniden çalışma başlattı. Ancak öğle saatlerinde ikinci çığ faciası yaşandı. Kurtarma ekipleri de kara gömüldü. İkinci faciada aralarında asker, güvenlik korucusu, itfaiye erinin de yer aldığı 33 kişinin cansız bedeni bulundu. Onlarca kişi de yaralı olarak çıkarıldı. AFAD iki çığda toplam 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin de yaralandığını açıkladı. Gece verilen aranın ardından sabah arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı. Olayda şehit olan askerler için askeri Van'daki helikopter filoda saat 10.00'da tören düzenlendi.Şehitlerin naaşları hastane morgundan alınarak konvoy eşliğinde törenin yapılacağı helikopter filo komutanlığına götürüldü. Buradaki törenden sonra şehitlerin naaşı ebedi aleme uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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