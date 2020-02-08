Çığ faciasında yaralanan 21 kişinin tedavisi devam ediyor

08.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:54

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında yaralanan 77 kişiden 21'inin tedavisi devam ediyor.



İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu felakette, 77 kişi de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alınan yaralılar taburcu edilmeye başlandı. Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şimdiye kadar hastanelerde yatarak tedavi alan 77 yaralıdan 56'sının taburcu olduğu, 21 kişinin de tedavilerinin devam ettiği bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA