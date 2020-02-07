Çığ faciasında Saadet Partisi İlçe Başkanı da hayatını kaybetti
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Çığ faciasında Saadet Partisi İlçe Başkanı da hayatını kaybetti

Van'da yaşanan çığ faciasında Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt'un da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

07.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:41
Çığ faciasında Saadet Partisi İlçe Başkanı da hayatını kaybetti

'da yaşanan çığ faciasında İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt'un da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.


İlki salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı. 11'i asker 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt da yaşamını yitirdi. Bölgede devam eden arama çalışmalarına katılırken yaşanan ikinci faciada hayatını kaybeden Mehmet Emin Kurt, dün yapılan törenin ardından Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - VAN

Kaynak: İHA
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