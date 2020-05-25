Çığ faciasında kar altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı
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Çığ faciasında kar altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı

Çığ faciasında kar altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı Çığ bölgesinde karlar hızla eriyor Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında kara gömülen araçlar, havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıktı.

25.05.2020 08:23 | Son Güncelleme: 25.05.2020 08:28

Çığ faciasında kar altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı

Çığ bölgesinde karlar hızla eriyor

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında kara gömülen araçlar, havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıktı.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında çok sayıda araç da karlara gömülmüştü. Havaların ısınmasına bağlı karların erimeye başladığı bölgede 4 araçtan ikisi orta çıktı.

Baz istasyonu kurmak için bölgeye giden ve meydana gelen çığda hayatını kaybeden GSM operatörü personeline ait araç ile 4 Şubat tarihinde düşen ilk çığı temizlemek için yol açma çalışmasına katılan iş makinesinin karlar atında 4,5 ay sonra ortaya çıktığı görüldü. Yoğun kar kütlesinden dolayı 2 aracın ise henüz kar altında olduğu belirtti. Uygun ortamın sağlanması durumunda araçların bölgeden kurtarılacağı öğrenildi.

(YLM-MSA-Y)

Çığ faciasında kar altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı

Kaynak: İHA

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