Çığ faciasında kar altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı
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Çığ faciasında kar altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında kara gömülen araçlar, havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıktı.

Çığ faciasında kar altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı
25.05.2020 08:09 | Son Güncelleme: 25.05.2020 08:13

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında kara gömülen araçlar, havanın ısınmasıyla birlikte ortaya çıktı.

Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde meydana gelen ve 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığ faciasında çok sayıda araç da karlara gömülmüştü. Havaların ısınmasına bağlı karların erimeye başladığı bölgede 4 araçtan ikisi orta çıktı.

Baz istasyonu kurmak için bölgeye giden ve meydana gelen çığda hayatını kaybeden GSM operatörü personeline ait araç ile 4 Şubat tarihinde düşen ilk çığı temizlemek için yol açma çalışmasına katılan iş makinesinin karlar atında 4,5 ay sonra ortaya çıktığı görüldü. Yoğun kar kütlesinden dolayı 2 aracın ise henüz kar altında olduğu belirtti. Uygun ortamın sağlanması durumunda araçların bölgeden kurtarılacağı öğrenildi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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