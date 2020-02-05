Çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi
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Çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi.

05.02.2020 18:55 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:55
Çığ faciasında hayatını kaybeden itfaiye amirinin kimliği belirlendi

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybeden amirinin kimliği belirlendi.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. 33 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 60'tan fazla kişi de yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı Çatak Grup Amiri Emrullah Ensari de hayatını kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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