Çığ faciasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
06.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:12
Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede sabah saatlerinde jandarma ve AFAD tarafından yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. - VAN
Kaynak: İHA
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