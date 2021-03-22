Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu

22.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:21
Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze ve Derindere köyleri arasında, etkili olan kar yağışı nedeniyle çığ düştü.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze ve Derindere köyleri arasında, etkili olan kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Enerji nakil hatlarına zarar veren çığ nedeniyle 2 köy elektriksiz kaldı. Aras EDAŞ ekipleri gece boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucu arızayı gidererek köylere enerji verdi.

Posof ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Balgöze köyü ile 27 kilometre uzaklıktaki Derindere köyleri arasındaki dereye önceki gün öğle saatlerinde etkili kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Can kaybının yaşanmadığı çığda, elektrik direkleri yerinden söküldü. Tonlarca karın basıncına dayanamayan demir direkler, adeta kağıt gibi katlanarak hurda yığınına döndü.

Çığ nedeniyle Balgöze ve Derindere köyleri elektriksiz kalırken, bölgeye gelen köylüler, yaşananları şaşkınlıkla izledi. Olay yerine sevk edilen jandarma timleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, ekiplerin çalışması öncesi biriken kar kütlelerinin düşmesi için güvenlik atışı yaptı.

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen zamana karşı mücadele veren Aras EDAŞ ekipleri, gece boyunca hasar gören enerji nakil hatlarını onardı. Ekipler, sabaha karşı ağaç direkler dikerek Balgöze ve Derindere köylerine elektrik verdi. - ARDAHAN

Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Aleyna Tilki Türkan Şoray Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Hakan Kutlu Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 15:35:04. #1.15#
title