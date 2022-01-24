ÇIĞ DÜŞMESİYLE KAPANAN KONYA- ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI - Haberler
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ÇIĞ DÜŞMESİYLE KAPANAN KONYA- ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan kenti Antalya'ya bağlayan kara yolu yeniden açıldı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (DHA) - KONYA'da çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan kenti Antalya'ya bağlayan kara yolu yeniden açıldı. Konya- Antalya kara yolunun Seydişehir ilçesi yakınında bulunan Alacabel mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle cumartesi günü akşam saatlerinde tüm araçların geçişine kapandı. Dün de saat 13.00 sıralarında yolun Seydişehir'den Antalya'ya 35'inci kilometresinde çığ düştü. Yolun 200 metresini kaplayan çığ kara yolları ekipleri tarafından temizlendi. Ardından yol ulaşıma yeniden açıldı. Öte yandan hafta sonu yağış nedeniyle aksaklıklar yaşanan Konya'yı komşu illeri Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Karaman ve Isparta'ya bağlayan kara yollarında ulaşım kesintisiz sağlanıyor.

ÇIĞ DÜŞMESİYLE KAPANAN KONYA- ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

ÇIĞ DÜŞMESİYLE KAPANAN KONYA- ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

ÇIĞ DÜŞMESİYLE KAPANAN KONYA- ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Seydişehir, Antalya, Konya, kar, Güncel, Haber

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