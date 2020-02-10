Çığ düşmesinde hayatını kaybedenler için Gürpınar'da mevlit okutuldu
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Çığ düşmesinde hayatını kaybedenler için Gürpınar'da mevlit okutuldu

Gürpınar Kaymakamlığı ve belediyesi, Van-Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidinin 33. kilometresinde düşen iki çığ olayında hayatını kaybedenler için hatim ve mevlit programı düzenledi.

10.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:24
Çığ düşmesinde hayatını kaybedenler için Gürpınar'da mevlit okutuldu

Kaymakamlığı ve belediyesi, Van-Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidinin 33. kilometresinde düşen iki çığ olayında hayatını kaybedenler için hatim ve mevlit programı düzenledi.

Merkez Camisinde öğle namazının ardından gerçekleştirilen programda çığda yaşamını yitirenler için dua edildi, hatim indirildi, mevlit okutuldu.

Programın ardından belediye tarafından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Programa, Kaymakam Fatih Sayar, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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