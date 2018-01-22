Çığ Düşmesi Sonucu Şehit Olan Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün Cenazesi Toprağa Verildi (2)
- Şehit Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün cenazesinin cenaze nakil aracı ile getirilmesi Ailesinden detay görüntüler Şehidin kardeşi Muhammet'in abisinin fotoğrafını taşıması Şehit cenazesinin musalla taşına konması Şehidin annesi ve kız kardeşinin tabuta sarılması ve detay...
- Şehit Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün cenazesinin cenaze nakil aracı ile getirilmesi
Ailesinden detay görüntüler
Şehidin kardeşi Muhammet'in abisinin fotoğrafını taşıması
Şehit cenazesinin musalla taşına konması
Şehidin annesi ve kız kardeşinin tabuta sarılması ve detay görüntüler
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cenaze alanına gelişi
Şehidin babası ve kardeşinden detay görüntüler
Cenaze namazının kılınması
Şehidin babasının tabutu taşıması DENİZLİ - Bitlis'in Hizan ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz (23), Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. (2)