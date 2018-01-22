Çığ Düşmesi Sonucu Şehit Olan Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün Cenazesi Toprağa Verildi (2)

- Şehit Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün cenazesinin cenaze nakil aracı ile getirilmesi

Ailesinden detay görüntüler

Şehidin kardeşi Muhammet'in abisinin fotoğrafını taşıması

Şehit cenazesinin musalla taşına konması

Şehidin annesi ve kız kardeşinin tabuta sarılması ve detay görüntüler

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin cenaze alanına gelişi

Şehidin babası ve kardeşinden detay görüntüler

Cenaze namazının kılınması

Şehidin babasının tabutu taşıması DENİZLİ - Bitlis'in Hizan ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz (23), Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. (2)