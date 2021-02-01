Çığ düşmesi sonucu kapanan Çelikhan-Adıyaman kara yolu açıldı
01.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:38
Adıyaman'da çığ düşmesi sonucu kapanan, Çelikhan ilçesi ile il merkezini birbirine bağlayan kara yolu, çalışmalar sonucu açıldı.
Adıyaman'da çığ düşmesi sonucu kapanan, Çelikhan ilçesi ile il merkezini birbirine bağlayan kara yolu, çalışmalar sonucu açıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede devam eden kar yağışının etkisiyle Çelikhan-Adıyaman kara yolunun 10. kilometresine çığ düştü.
Ölen veya yaralananın olmadığı olay nedeniyle yol trafiğe kapandı.
İl Özel İdaresi ve Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 87. Şube Şefliği ekiplerinin yürüttüğü 12 saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül