: Çığ düşme anı kamerada

02.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:06

Tunceli-Erzincan karayoluna çığ düştü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tunceli'de etkili olan kar yağışının ardından bölge genelinde yer yer kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Tunceli-Erzincan karayolunun 35. kilometresinde bulunan 12. tüneline de çığ düştü. Çığ düşme anı ise o sırada bölgeden araçla seyir halinde olan Düzgün Çelik tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Tünelin üzerinden akarak Pülümür Çayı'nı örten çığın, elektrik tellerinin kopmasına da neden olduğu öğrenildi. Öte yandan, bölgede yapılan çalışma sonrası ulaşımın açık olduğu bildirildi.

(Ercan Topaç/İHA)

Kaynak: İHA

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