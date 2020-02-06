: Çığ düşen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına ara verildi

06.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:17

Van Valiliği, çığın düştüğü bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalara ara verildiğini, çığ altında kalan bir itfaiye eri için yarın yapılacak değerlendirme sonucu yeniden çalışmalara başlanacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası bugün sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışmalarına, meteorolojik veriler, teknik heyetin sahada yaptığı incelemeler ve havanın kararması nedeniyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama-kurtarma çalışmalarına 7 Şubat'ta (cuma günü) gün ağarmasıyla birlikte, teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası başlanacaktır. Bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılan çığ bölgesinde, profesyonel ekipler çığ altında kaldığı değerlendirilen (1) itfaiye erinin çıkarılması için çalışma yapacaktır."

Kaynak: AA

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