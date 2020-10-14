Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?
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Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

14.10.2020 10:20 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:25
Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Çiğ börek nasıl yapılır? Çiğ börek yapmanın püf noktaları? Nasıl pişirilir? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Malzemeleri nelerdir?

Çorba denilince en sevilen lezzetlerin arasında Çiğ börek ilk sırada yer alıyor. Çiğ börek hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen başlangıçlar arasında yer almaktadır. İşte Çiğ börek nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

ÇİĞ BÖREK MALZEMLERİ

Hamuru için;

• 4. 5 su bardağı un

• Tuz

• Su

İç harcı için;

• 350 gr orta yağılı kıyma

• yarım rendelenmiş soğan

• Karabiber

• Tuz ve su

YAPILIŞI

1. Hamurunun hazırlanışı; Un, tuz ve sudan oluşan bir hamurdur (hamurun püf noktası sert bir hamur olmalı ) suyunu bu kıvama göre göz kararı ayarlayalım.

2. İç harcın hazırlanışı; Tek çekilmiş orta yağlı kıymanın içine yarım soğanı rendeleyelim.

3. İçerisine tuz, karabiber ekleyelim ve kıymamızı sulandıralım.

4. Hamurumuzu bezelere ayırıp açalım.

5. İçerisine kıymasını koyup katlayalım ve kenarlarından keselim. (kenarları daha iyi yapışsın diye kesiyoruz)

6. Kızgın yağda alt üst kızartalım.

PÜF NOKTALARI

• Unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave etmeli ve sert kıvamlı bir hamur elde etmelisiniz.

• Kıymayı sulandırmazsanız böreğinizin içerisinde bir yerde toplanacaktır. Kıymanızın böreğinizin her yerine dağılması için kuru olmaması gerekmektedir.

• Böreklerinizi kızgın yağda kızartacağınız için çok çabuk kızaracaktır. Bu yüzden ilk önce birini kızartayım o kızarırken diğerini hazırlayım dememelisiniz. Böreklerinizin hepsini hazırladıktan sonra kızartma işlemine geçmelisiniz.

• Böreklerinizi kızartırken yakmadan kontrollü bir şekilde arkalı önlü kızartmalısınız.

KAÇ KALORİDİR?

• 1 adet çiğ börek yaklaşık olarak 264 kaloriye denk gelmektedir.

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