Çığ bölgesindeki canlar güvenlik korucularına emanet

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden Van'da olası çığ facialarında can kayıplarının önlenmesi amacıyla, coğrafyaya hakim olan güvenlik korucuları arama kurtarmada da başrolü oynayacak.

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden Van'da olası çığ facialarında can kayıplarının önlenmesi amacıyla, coğrafyaya hakim olan güvenlik korucuları arama kurtarmada da başrolü oynayacak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) Projesi kapsamında Van'da çığ bölgelerinin fizibilite çalışması gerçekleştirdi. Bu çerçevede Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye ilçelerinin çığ tehlikesi açısından 'çok riskli' olduğu tespit edildi. Bu bölgelerden meydana gelecek olası çığ faciası durumunda AFAD ekiplerinin merkezden bölgeye intikal süresinin olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmesi durumunda, güvenlik korucularının olay yerine daha erken intikal etmesi amaçladı. ARAS Projesi çerçevesinde çığ risklerinin olduğu 4 ilçede görevli 200 güvenlik korucusu, belli eğitimlere tabi tutuldu.

2 bin 225 rakımlı zirvede zorlu eğitim

Bu kapsamda Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nin zirvesinde güvenlik korucularına zorlu arazide eğitim verildi. Eğitimleri tamamlanan güvenlik korucuları, olası çığ facialarına karşı hem güvenliği sağlayacak hem de can kurtaracak.

İHA muhabirine konuşan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, profesyonel ekipler olay yerine varıncaya kadar güvenlik korucuların alanın güvenliğini sağlayarak, bölgeyi profesyonel ekipler için hazır duruma getireceğini belirtti. Vatandaşların mümkün olduğu kadar kısa sürede çığ altında kurtarılmasına yönelik çalışma yaptıklarını ifade eden İl Müdürü Körpeş, "Toplam 4 ilçemizde 50'şer güvenlik korucusu olmak üzere bir proje gerçekleştirdik. İlk olarak Bahçesaray ekibiyle başladık. Çatak ilçesinin ardından Başkale ekibimizle devam ediyoruz. Daha sonra Muradiye ilçemizle bu süreci tamamlayacağız. Güvenlik korucularının avantajı; bölgeyi biliyor ve o bölgede ikamet etmesidir. Coğrafyaya hakim olan güvenlik korucularının o bölgede yaşıyor olması da tecrübeleri açısından önemlidir. Biz onlara profesyonel anlamda birkaç dokunuş yapıyoruz. Çığ rotalarından insanların risksiz bir şekilde nasıl hareket etmeleriyle alakalı bilgiler vermeye gayret ediyoruz. Profesyonel olarak bu işi bilmeyenlerin alana girmemeleriyle alakalı uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

"Çığ facialarında saniyeler bile çok önemli"

İzmir Bölgesi Doğada Arama Kurtarma Eğitmeni Sadık Kardaş ise toplamda 200 personelin çığ eğitimi alacağını belirterek, "Kürek dayanım testi, kürek çekme testi, kayan blok testi olmak üzere ilk etapta kar profilleri inceleniyor. Daha sonra çığ bölgesinden güvenli geçiş, bölgedeki hareketler veya mevcut kazazede ne şekilde bulunur şeklinde çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

Olası çığ facialarına karşı profesyonel eğitim almaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren güvenlik korucuları da, bölgeyi daha iyi bilmelerinin arama ve kurtarmada bir avantaj olduğunu belirterek, bir daha çığ facialarının yaşanmamasını temenni etti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı