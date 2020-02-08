Çığ bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışması yapılamıyor

08.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:25

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği bölgede arama kurtarma çalışmaları oluşmuz hava şartları nedeniyle yapılamıyor.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, çığ felaketi nedeniyle kentte bulunan ve sabah saatlerinde yola çıkan teknik ekibin çığ bölgesine ulaşarak gerekli incelemeleri yaptığı belirtilerek, "İncelemeler sonrası bölgede şu anda arama-kurtarma çalışması yapılacak hava şartlarının oluşmadığını tespit etti. Çığ bölgesine en yakın karakolda bekleyen ekip, gün içinde uygun hava şartları oluşması halinde tekrar inceleme yapıp arama-kurtarma çalışmalarının başlatılıp başlatılmamasına karar verecek" denildi. - VAN

Kaynak: İHA