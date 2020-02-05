Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı

05.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:11

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı.



Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüsten 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına ise gece saatlerinde ara verilmişti. Bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları, itfaiye ve jandarma ekipleri sabah saatlerinin ilk ışıklarında yeniden arama kurtarma çalışması başlattı.



Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, ölen 5 kişinin cenazelerinin ise yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edileceği öğrenildi. - VAN

Kaynak: İHA