Çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons edildi
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önü Hastane yetkilileri tarafından çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons etmesi VAN - Van Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.
05.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:59
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önü
Hastane yetkilileri tarafından çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons etmesi VAN - Van Bahçesaray'da çığ altından kurtarılan yaralılar, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi. Hastane yetkilileri tarafından çığ altından kurtarılan yaralıların isimleri anons edildi.
Kaynak: AA