Çığ altındaki itfaiye erinin yürek yakan hikayesi

11.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:43

Bahçesaray kara yolunda meydan gelen çığ felaketinde arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı sırada meydana gelen ikinci çığda karların altında kalan ve 7 gündür ulaşılamayan itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'in hikayesi yürek burktu.



Bahçesaray ilçesine bağlı Karapet mevkisinde meydana gelen ilk çığ faciasında arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve ikinci çığın altında kaldıktan sonra henüz ulaşılmayan Mehmetcan Taşdemir'in babalık izninden döndüğü gün olayın yaşandığı öğrenildi. Yaklaşık 7 ay önce Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında itfaiye eri olarak işe başlayan Taşdemir, dünyaya gelen ikinci bebeği için izne ayrılmıştı. İzninin ardından işe giden Taşdemir, 4 arkadaşıyla birlikte Bahçesaray'da meydana gelen çığda kar altında kalan 2 kişiyi arama kurtarma faaliyetleri için olay bölgesine gitmek üzere görevlendirilmişti.



Arkadaşlarıyla olay bölgesine giden Taşdemir, karların altında kalan 2 can için seferber olmuştu. Arama kurtarma faaliyetleri sırasında bölgede ikinci bir çığ meydana gelmiş ve Taşdemir görev arkadaşlarıyla birlikte karlar altında kalmıştı. 4 arkadaştan biri yaralı kurtarılırken, 2'sinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ancak uygun olmayan hava koşullarından dolayı Taşdemir'e 7 gündür ulaşılamıyor.



"Daha 20 günlük bir bebeği var"



İHA muhabirine konuşan itfaiye eri Mehmetcan'ın ağabeyi Bayram Taşdemir, kardeşinin büyüğü 2 yaşında iki çocuk babası olduğunu söyledi. İtfaiye eri kardeşinin babalık izni için izne ayrıldığını ve işe başladığı ilk gün karlar atında kaldığını ifade eden Taşdemir, "Kardeşim 7 ay önce itfaiye eri olarak işe başlamıştı. Daha 20 günlük bir bebeği var. Kendisi de doğum iznindeydi. Olayın yaşandığı sabah izni bitiyordu. İşe gittiği ilk gün olay yerine intikal ediyorlar. 4 arkadaştan sadece biri kurtulmuştu. Ne yazık ki kardeşime ise daha ulaşmadık. Bu olay annem için çok ağır oldu. Ciğerparesi 7 gündür karın altında. Kardeşimin eşi ise her zaman rahatsızlanıyor. Dün akşam da hastaneye götürmüştük" dedi.



"Kardeşim çığın altındayken hiçbir şey yapamamak çok acı veriyor"



Kardeşinin bir an önce çıkarılmasını umut eden Taşdemir, "Elimizden bir şey gelmediği için suçluluk duyuyoruz. Kardeşim çığın altındayken hiçbir şey yapamamak çok acı veriyor. Şu an elimden bir şey gelmiyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez sürekli telefon açarak bize bilgi veriyor. Tek temennimiz kardeşimizin bir an önce karın altında çıkmasıdır. İnsanlar can havliyle bir şeyler yaptı. Güvenlik en üst düzeyde işliyor. Kardeşimin çıkarılmasını umuyorum" diye konuştu.



"Bir dakika düşünmez giderdim"



Kardeşi gibi çığın altında kalanları kurtarmak için düşünmeden olay yerine gideceğini dile getiren Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün kardeşim kar altında ve bizim canımız nasıl yanıyorsa, kardeşimden önce çığın altında kalanların da ailesi ve çocukları vardı. Yetkililerle görüşüyoruz ve bizi sürekli bilgilendiriyorlar."



"Büyük bir umutla bekliyoruz"



Kardeşinin kurtarılmasını büyük bir umutla beklediğini sözlerini ekleyen Taşdemir, "Kardeşimi çıkarsalar da gönüllerimize bir serinlik gelse. Büyük bir umutla bekliyoruz. Biz Allah'ın onu kurtaracağını umut ediyoruz. Hazreti İbrahim'i ateşten, Hazreti Yunus'u balığın karnında kurtaran Allah, onu oradan kurtarmaya kadirdir" şeklinde konuştu.



Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği faciada kar yığınları altında kalan Taşdemir'i aramak için bölgede bulunan AFAD, jandarma, UMKE, Karayollarından 32 kişilik ekibin, yolların açılmasıyla çalışmalarına başlayacağı bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA