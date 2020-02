Çığ altında kalma tehlikesi yaşayan Yusuf, yaşadıklarını anlattı

04.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:19

BİNGÖL'de kar yağışını fırsat bilen bir grup çocuk, yüksek kesimde kayak yakmak istedikleri sırada çığ düştü. Çığ altında kalma teklikesi yaşayan çocuklardan Yusuf Tartık (11), yaşadıklarını anlattı. Tartık, olayın aklından çıkmadığını ve rüyalarına girdiğini söyledi.

Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde kar yağışını fırsat bilen bir grup çocuk, yüksek kesimde kayak yakmak isterken çığ düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çığ altında kalma tehlikesi yaşayan 11 yaşındaki 4'ncü sınıf öğrencisi Yusuf Tartık, yaşanan olayın aklından çıkmadığını ve rüyalarına girdiğini söyledi. Kaydığı esnada büyük bir ses işiterek, korkuya kapıldığını anlatan Tartık, yaşadığı anı şu sözlerle anlattı:

"Kayak yaptığımız anı sosyal medyada paylaşmak istedik. Kuzenim kaydı, yol yaptı. Sonra onlar kaydıktan sonra 'çığ düşmez' dediler. Dedem 'kaymayın, çığ düşecek' dedi ama onu dinlemediler. Yine kaymaya devam ettiler. Kayarken de ben de yukardaydım. Onlar kayarken ben de onlarla beraber kaydım. Bir anda büyük bir ses çıktı. Orada çok korktum. Bir anda havaya zıpladım. Onlara baktım, çığ düştüğünü gördüm. Çok korktum, o an çok kötü bir şeydi. Hala aklımdan çıkmıyor, rüyalarıma bile giriyor. Bir kişi boynuna kadar battı ama kimse ölmedi diye gülmeye devam ettiler."'BİR ŞEY OLMADIĞI İÇİN MUTLUYUZ'Çocukların yarıyıl tatilinin son gününde eğlenmek amacıyla kayak yapmak istediğini anlatan köy sakinlerinden Yakup Tartık, "Olayı anlatırken dahi ürküyoruz. Çocuklar yarıyıl tatilinin son gününde eğlence olsun diye, az kalsın canlarından oluyorlardı. Başlarına geleceklerden habersizlerdi. Onlar için eğlenceydi. Büyükler telkin ettiler ancak çocuklar dinlemedi. Onlar da bir fırsatını bulup kaymaya başladılar. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Yan taraflarda karın içinde kalan çocuklara ilk müdahaleyi yaptılar. Aileleri çocukları çıkardılar, bir şey olmadığı için mutluyuz" dedi. 'HER KIŞ ÇIĞ TEHLİKESİ YAŞIYORUZ, 3 YIL ÖNCE BABAM 3 SAAT KAR ALTINDA KALDI'

Köyün konumu itibariyle sert yamaçlara sahip olduğunu ve her kış mevsiminde çığ tehlikesi yaşadıklarını belirten Tartık, babasının 3 yıl önce köye düşen çığdan dolayı 3 saat kar altında kaldığını söyledi. Tartık, "Burada her kış bu olay yaşanıyor. Bu sene kar az yağdı. Geçen sene yağan kar köyün aşağı kısmına kadar geldi. Yan tarafta da aynı şekilde, daha büyük bir kitle aşağı kayarak aşağıya kadar geldi. Aileler kışın çok ürküyor. Burada irtibat kopuyor. Eğim çok fazla. 3 yıl önce kötü bir olay yaşandı. Babam ahıra giderken maalesef yukardan kopan kar parçasının altında kaldı. 3 saat köylülerle kendi çabalarımızla bulunduğu yerden çıkardık. Hastaneye kaldırdık, şu an durumu iyi. Yetkililerin önlem almasını istiyoruz. Burada çığ tehlikesi oluşuyor. Her kar yağdığında bu sorun sürekli devam ediyor. Önüne geçilemiyor ve her kar yağdığında bir risk oluyor. Her defasında korkuyoruz. Kar yağdığında burada herkes için büyük bir korku oluşuyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA