Çığ altında kalarak ölen işçinin cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi
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Çığ altında kalarak ölen işçinin cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren işçilerden Veli Bektaş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

10.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:18
Çığ altında kalarak ölen işçinin cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi

'nın ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren işçilerden Veli Bektaş'ın cenazesi, memleketi 'ın ilçesinde toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Veli Bektaş'ın (36) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundan alınarak Göksun'un Kazandere Mahallesi'ne getirildi.

İlçe Müftüsü Şükrü Safa'nın kıldırdığı cenaze namazın ardından Bektaş'ın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Bektaş'ın yakınlarının yanı sıra Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halit Demirtaş, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Mesut Kıraç ve vatandaşlar katıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesi Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına çığ düşmesinin ardından kurtarılan işçilerden Bekir Çalım ile Eray Mimik, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılmış, Yasin Kılıç'ın cenazesi dün toprağa verilmiş, Bektaş'ın cesedi ise yaklaşık 4 metrelik kar kütlesinin altında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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