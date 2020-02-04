Çığ altında kalan vatandaşların yakınları hastanede bekliyor
Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüs Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çığ altında kalan vatandaşların yakınları VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde ekipler, çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmaya çalışıyor.
04.02.2020 22:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:27
Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüs
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çığ altında kalan vatandaşların yakınları VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde ekipler, çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmaya çalışıyor. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen çığ altında kalan vatandaşların yakınlarının bekleyişi sürüyor.
Kaynak: AA