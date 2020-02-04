Çığ altında kalan vatandaşların yakınları hastanede bekliyor
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Çığ altında kalan vatandaşların yakınları hastanede bekliyor

Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüs Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çığ altında kalan vatandaşların yakınları VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde ekipler, çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmaya çalışıyor.

04.02.2020 22:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:27
Çığ altında kalan vatandaşların yakınları hastanede bekliyor

Bahçesaray'da çığ altında kalan minibüs

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çığ altında kalan vatandaşların yakınları VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde ekipler, çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmaya çalışıyor. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen çığ altında kalan vatandaşların yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çığ altında kalan vatandaşların yakınları hastanede bekliyor
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