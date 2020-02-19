Çığ altında kalan kadın kayakçıları böyle kurtardılar

19.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:00

İsviçre'de çığ altında kalan iki kadın kayakçının imdadına snowboarcular yetişti. Kadınlardan birinin kurtarılma anı ise bir snowboarcunun kaskındaki kamera tarafından kaydedildi.

Olay İsviçre'nin güneybatısındaki Valais kantonunda bulunan Verbier bölgesinde meydana geldi. Bölgede arkadaşları ile beraber kayak yapan Victor Liebenguth isimli snowboarcu, kaydığı bölgenin altında çığ meydana geldiğini; iki kişinin de kar altında kaldığını gördü. Arkadaşları ile hızla kadınların yanan giden Liebenguth, kadınları bulunduğu yerden kurtardı.

Kadınlar bölgeye çağırılan helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Kadınlardan birinin karın altından çıkarıldığı anları Liebenguth'un kaskındaki kamera kaydetti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çığın düştüğü bölgeden görüntüÇığ altında kalan kadının yüzünden görüntülerYardım isteyen kadının "arkadaşım" derken görüntüleri

Kadının kar altından çıkartılma görüntüleri

Kaynak: DHA