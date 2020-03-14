Çığ altında kalan itfaiyeciyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
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Bahçesaray, Van, Güncel

Çığ altında kalan itfaiyeciyi arama çalışmalarına yeniden başlandı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, 4-5 Şubat'ta düşen ve 41 kişinin öldüğü, bir kişinin de çığ altında kaldığı bölgede, arama çalışmaları yeniden başladı.

14.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:04
Çığ altında kalan itfaiyeciyi arama çalışmalarına yeniden başlandı
VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, 4-5 Şubat'ta düşen ve 41 kişinin öldüğü, bir kişinin de çığ altında kaldığı bölgede, arama çalışmaları yeniden başladı. Çığ altında kalan itfaiyeci Mehmetcan Daşdemir'in bulunması için bölgeye ekipler sevk edilirken, güvenlik gerekçesiyle, uzman çalışma ekiplerinin dışında bölgeye girişe izin verilmediği belirtildi.

Son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı Van'da, 4 ve 5 Şubat'ta Bahçesaray Karayolu'nun Karabet Geçidi yakınlarına çığ düştü. Peş peşe yaşanan iki çığ felaketinde 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 2 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 41 kişi hayatını kaybederken, 67 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen çığ altında olduğu değerlendirilen itfaiyeci Mehmetcan Daşdemir'e ise ulaşılamadı. Günlerce süren çalışmalar sonuç vermeyince de çığ riskleri, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede çalışmalara ara verildi.   Yaşanan çığ olaylarının ardından güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açıldı. Ekipler dün itibari ile itfaiyeci Mehmetcan Daşdemir'in bulunması için bölgede arama çalışması başlatırken, tekrar başlayan kar yağışı nedeniyle çalışmalara ara verildi. Bugün sabah saatlerinden itibaren ara verilen çalışmalara gerekli tedbirler alındıktan sonra yeniden başlandı. Ancak yetkililer, güvenlik gerekçesiyle; uzman çalışma ekiplerinin dışında bölgeye girişe izin verilmediğini söyledi.


- Van

Kaynak: DHA

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Manşet

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