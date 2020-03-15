Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı Van-Bahçesaray kara yolunda 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar yığınları altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine bugün ulaşıldı.

Çığ altında kalan itfaiyecinin cansız bedenine ulaşıldı

VAN - Van-Bahçesaray kara yolunda 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar yığınları altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine bugün ulaşıldı.

Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılarak uzman ekipler dün itibari ile bölgede itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir için arama çalışması başlatmıştı, Bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu itfaiye eri Mehmetcan Taşdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise böylelikte 42'e ulaştı.

Kaynak: İHA