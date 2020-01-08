Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı (2)
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Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı (2)

YOL AÇMA ÇALIŞMASI HIZLANDIRILDIAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan kişiyi kurtarmak için çıktıkları yolda kalan ekiplerin bölgeye ulaşmaları için kar küreme çalışmaları hızlandırıldı.

08.01.2020 08:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:02
Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı (2)

YOL AÇMA ÇALIŞMASI HIZLANDIRILDI

'nın ilçesinde çığ altında kalan kişiyi kurtarmak için çıktıkları yolda kalan ekiplerin bölgeye ulaşmaları için kar küreme çalışmaları hızlandırıldı. Karla kaplı yolun açılması için bölgeye ilave iş makineleri gönderildi. İş makineleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu öğrenilen bölgede, yol açma çalışmalarına başladı.


Kaynak: DHA
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