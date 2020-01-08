Çığ altında kalan işçiyi kurtarmaya giden ekipler, yolda kaldı (2)

08.01.2020 08:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 08:02

YOL AÇMA ÇALIŞMASI HIZLANDIRILDI

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan kişiyi kurtarmak için çıktıkları yolda kalan ekiplerin bölgeye ulaşmaları için kar küreme çalışmaları hızlandırıldı. Karla kaplı yolun açılması için bölgeye ilave iş makineleri gönderildi. İş makineleri, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu öğrenilen bölgede, yol açma çalışmalarına başladı.

Kaynak: DHA