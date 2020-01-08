Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5)
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Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5)

KURTARMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmasına ağır hava kuşulları nedeniyle ara verildi.

08.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:51
Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5)

KURTARMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİ

'nın ilçesinde çığ altında kalan maden işçisi Veli Bektaş'ı arama kurtarma çalışmasına ağır hava kuşulları nedeniyle ara verildi. Yer yer 3 metreyi bulan kar nedeniyle güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmasına yarın sabah tekrar başlanacağı bildirildi.


Kaynak: DHA
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