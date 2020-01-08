Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (2)
EKİPLER, BÖLGEYE ULAŞTIAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisini arama kurtarma çalışması için dün saat 20.00 sıralarında yola çıkan ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye, bugün saat 12.00 sıralarında ulaştı.
EKİPLER, BÖLGEYE ULAŞTI
Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisini arama kurtarma çalışması için dün saat 20.00 sıralarında yola çıkan ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye, bugün saat 12.00 sıralarında ulaştı. AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, 16 saatlik zorlu yolculuğun ardından çığ altındaki işçiye ulaşmak için çalışma başlattı.