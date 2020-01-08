Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (2)
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Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (2)

EKİPLER, BÖLGEYE ULAŞTIAdana'nın Pozantı ilçesinde çığ altında kalan maden işçisini arama kurtarma çalışması için dün saat 20.00 sıralarında yola çıkan ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye, bugün saat 12.00 sıralarında ulaştı.

08.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:17
Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (2)

EKİPLER, BÖLGEYE ULAŞTI

'nın ilçesinde çığ altında kalan maden işçisini arama kurtarma çalışması için dün saat 20.00 sıralarında yola çıkan ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye, bugün saat 12.00 sıralarında ulaştı. AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekipleri, 16 saatlik zorlu yolculuğun ardından çığ altındaki işçiye ulaşmak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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