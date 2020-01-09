Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (4)
Haberler » Güncel » Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (4) - Haber

Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (4)

VELİ BEKTAŞ'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİAdana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan maden işçi Veli Bektaş'ın cenazesi bölgeden çıkartılarak Pozantı Devlet Hastanesi'ne getirildi.

09.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:38
Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (4)

VELİ BEKTAŞ'IN CENAZESİ 'NA GÖNDERİLDİ

'nın ilçesinde, çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan maden işçi Veli Bektaş'ın cenazesi bölgeden çıkartılarak Pozantı 'ne getirildi. Adana Vali Mahmut Demirtaş da hastaneye gelerek, Bektaş'ın yakınlarına taziye dileklerini iletti. Burada yapılan işlemlerin ardından Bektaş'ın cenazesi otopsi için Adana 'na gönderildi. Cenaze, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'ne gönderilecek.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler