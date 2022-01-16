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Çığ altında kalan Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesinin cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çığ altında kalan Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesinin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığda ekipler, Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi olarak Gaziantep'te görev yapan diplomatın cansız bedenine ulaştı.

GAZİANTEP (İHA) - Çığ altında kalan Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesinin cansız bedenine ulaşıldı

KAYSERİ - Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığda ekipler, Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi olarak Gaziantep'te görev yapan diplomatın cansız bedenine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten kayak yapmak için Kayseri'ye gelen 3 kişi Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı'da bulunan vadide çığ altında kaldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine Jandarma, AFAD, jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, Erciyes A.Ş. ekipleri ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 2 kişi sağ olarak kurtarılırken, çığ altında kalan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etti. AFAD ve JAK ekipleri tarafından -25 derecede 3 metrelik vadi içerisinde yapılan aramalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin Kanada uyruklu BM koordinasyon üyesi olarak Gaziantep'te görev yapan Michael Kreeft olduğu öğrenildi.

Kreeft cansız bedeni ekipler tarafından kar motoruyla aşağı indirilerek, ambulansa teslim edildi.

Çığ altında kalan Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesinin cansız bedenine ulaşıldı

Çığ altında kalan Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesinin cansız bedenine ulaşıldı

Çığ altında kalan Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesinin cansız bedenine ulaşıldı

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İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri
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Çığ altında kalan Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesinin cansız bedenine ulaşıldı Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığda ekipler, Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi olarak Gaziantep'te görev yapan diplomatın cansız bedenine ulaştı.

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