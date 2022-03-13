Çığ altında kalan 7 araç, AFAD tarafından çıkarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çığ altında kalan 7 araç, AFAD tarafından çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Çığ altında kalan 7 araç, AFAD tarafından çıkarıldı

Bitlis'te geçtiğimiz gün üzerlerine çığ düşen 7 araç, karın altından Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından çıkarıldı.

Bitlis'te geçtiğimiz gün üzerlerine çığ düşen 7 araç, karın altından Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ( Afad ) tarafından çıkarıldı.

Bitlis merkezde bulunan öğretmenevi bahçesinde park halinde bulunan 7 aracı üzerine çığ düşmüştü. Araç sahipleri kendi imkanları ile araçlarını kar kütlelerinin altında çıkarmaya çalıştı ancak yeterli olmayınca AFAD ekibi olaya müdahale etti.

AFAD Müdürü Erdal Tunçtan, yaptığı açıklamasında ekiplerin hasar gören araçları büyük bir titizlikle kar kütlelerinin altında çıkardıklarını ve olayla ilgili tutanak tuttuklarını ifade etti.

(Vahit Olcay/İHA)

Çığ altında kalan 7 araç, AFAD tarafından çıkarıldı

Çığ altında kalan 7 araç, AFAD tarafından çıkarıldı

Çığ altında kalan 7 araç, AFAD tarafından çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger, Bitlis, AFAD, 112, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title