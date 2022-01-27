Çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı (2) - Haberler
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Çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı (2)

AA - Güncel
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Abdullah Aktaş'ın cenazesinin Horasan Devlet Hastanesine getirilmesi ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi'nde çığ altına kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

ERZURUM (AA) - Abdullah Aktaş'ın cenazesinin Horasan Devlet Hastanesine getirilmesi ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi'nde çığ altına kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Cesedi çıkartılan Abdullah Aktaş'ın cenazesi Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı (2)

Çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı (2)

Çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldı (2)

AA - Güncel

Erzurum, Güncel, Haber

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