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Çığ altına kalan 2 kişinin cenazesi

AA, Sagip Sezginer - Güncel
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Ölen kişilerin yakınlarının tabut başında beklemesi Cenaze namazı kılınması Cenazelerin cenaze aracına taşınması ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Aktaş ve Cüneyt Aktaş için Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı.

ERZURUM (AA) - Ölen kişilerin yakınlarının tabut başında beklemesi

Cenaze namazı kılınması

Cenazelerin cenaze aracına taşınması ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Aktaş ve Cüneyt Aktaş için Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Çığ altına kalan 2 kişinin cenazesi

Çığ altına kalan 2 kişinin cenazesi

Çığ altına kalan 2 kişinin cenazesi

AA / Sagip Sezginer - Güncel

Erzurum, Cenaze, Güncel, Haber

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