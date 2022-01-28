Çığ altına kalan 2 kişinin cenazesi
AA, Sagip Sezginer - Güncel
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Ölen kişilerin yakınlarının tabut başında beklemesi Cenaze namazı kılınması Cenazelerin cenaze aracına taşınması ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Aktaş ve Cüneyt Aktaş için Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı.
ERZURUM (AA) - Ölen kişilerin yakınlarının tabut başında beklemesi
Cenaze namazı kılınması
Cenazelerin cenaze aracına taşınması ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Aktaş ve Cüneyt Aktaş için Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı.