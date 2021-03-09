Çiftlikten demir malzeme çalarken suçüstü yakalandılar
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Çiftlikten demir malzeme çalarken suçüstü yakalandılar

09.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:53
Çiftlikten demir malzeme çalarken suçüstü yakalandılar

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir tavuk çiftliğinden demir malzeme çalan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir tavuk çiftliğinden demir malzeme çalan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, yakalanan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde bulunan B.O.Ü. 'ye ait tavuk çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikteki şüphelileri gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, A.Ö.(30), K.E.(19) ve E.Ö.'yü(26) demir malzemeleri kamyonete yüklerken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar ve kamera kayıtlarında, çiftlikten demir malzemeleri çalarken suçüstü yakalanan şüphelilerden A.Ö.'nün farklı tarihlerde Gaziler ve Zafer Mahallesi'nden motosiklet, Atatürk ve Keli Mahallesi'nde meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarının şüphelisi olduğunu tespit etti.

3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, K.E. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Çiftlikten demir malzeme çalarken suçüstü yakalandılar
Çiftlikten demir malzeme çalarken suçüstü yakalandılar
Çiftlikten demir malzeme çalarken suçüstü yakalandılar
Çiftlikten demir malzeme çalarken suçüstü yakalandılar
Çiftlikten demir malzeme çalarken suçüstü yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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