Çiftlikten 3 büyükbaş hayvanı çalıp kayıplara karıştılar
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Tekirdağ, Malkara, Keşan, 3. Sayfa

Çiftlikten 3 büyükbaş hayvanı çalıp kayıplara karıştılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftlikten 3 büyükbaş hayvan çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

03.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:37
Çiftlikten 3 büyükbaş hayvanı çalıp kayıplara karıştılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftlikten 3 büyükbaş hayvan çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi eski Keşan yolu Baraka mevkiinde Fevzi Yıkılmaz'a ait besi çiftliğine hırsızlar girdi. Çiftliğin bahçesinde bulunan köpekleri sopayla kovalayan hırsızlar, ahırdan 3 ineği çaldı.

Çalınan hayvanların 30 bin lira değerinde olduğunu ifade eden Fevzi Yıkılmaz, "Gözü dönmüş şahıslar, evde olmadığımızı fırsat bilerek, önce köpekleri sopayla kovalamışlar daha sonra da dama girip 3 hayvanımı çalmışlar. Evin içindeki yatağı da dağıtmışlar. Allah'ından bulsunlar" diye konuştu.

Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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