Çiftlikteki 200 ton saman kül oldu Manisa'nın Kula ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 200 ton saman zarar gördü.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 200 ton saman zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Zaferiye Mahallesi'nde bulunan çiftlikte samanların depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve iş makineleri sevk edildi. İş makineleri saman balyalarının bulunduğu alanı açmaya çalıştı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 200 ton saman zarar gördü.

Kaynak: AA