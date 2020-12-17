Çiftlikte yangın paniği...15 büyükbaş hayvan telef oldu
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Çiftlikte yangın paniği...15 büyükbaş hayvan telef oldu

17.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:51

Çiftlikte yangın paniği...15 büyükbaş hayvan telef oldu Yanan çiftlikte 15 hayvan telef olurken 50'nin üzerinde hayvan kurtarıldı Bursa'da gece yarısı alevlere teslim olan çiftlikteki 15 büyükbaş hayvan telef olurken, 50'nin üzerinde hayvan ise kurtarıldı.

Çiftlikte yangın paniği...15 büyükbaş hayvan telef oldu

Yanan çiftlikte 15 hayvan telef olurken 50'nin üzerinde hayvan kurtarıldı

BURSA - Bursa'da gece yarısı alevlere teslim olan çiftlikteki 15 büyükbaş hayvan telef olurken, 50'nin üzerinde hayvan ise kurtarıldı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'ndeki Kayapalı Kardeşler Çiftliği'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, neden çıktığı bilinmeyen alevler, ilk olarak samanlığı sardı. Samanların kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen alevler, ahırlara doğru ilerledi. Ahırlardaki hayvanlar, çiftlik sahibi ve çalışanları tarafından dışarı çıkarılırken, 15 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. 50'nin üzerinde hayvan ise canlı olarak kurtarıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 10'a yakın araç ve bir çok ekip, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenenlere ise 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde müdahale etti.

Hayvanların bir çoğunu son anda kurtaran çiftlik sahibi göz yaşlarını tutamazken, 1 tane büyükbaş ise telef olmaması için çalışanlar tarafından kesildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Çiftlikte yangın paniği...15 büyükbaş hayvan telef oldu
Çiftlikte yangın paniği...15 büyükbaş hayvan telef oldu
Çiftlikte yangın paniği...15 büyükbaş hayvan telef oldu
Çiftlikte yangın paniği...15 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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