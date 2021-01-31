Çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman kül oldu
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Çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman kül oldu

31.01.2021 17:54 | Son Güncelleme: 31.01.2021 18:02
Çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman kül oldu

OSMANİYE'de bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında tonlarca saman kül oldu.

OSMANİYE'de bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında tonlarca saman kül oldu.

Kayalı Köyü'ndeki bir büyükbaş hayvan çiftliğindeki saman deposunda dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Çiftlik yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın uzun süren çabalarla sabah saatlerinde kontrol altına alınırken, alevlerin hayvanların bulunduğu ahıra ulaşmaması, faciayı önledi. Yangında tonlarca saman kül olurken ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman kül oldu
Çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman kül oldu
Çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman kül oldu
Çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman kül oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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