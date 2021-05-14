Çiftlikte çıkan yangında bin 200 ton saman kül oldu
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Çiftlikte çıkan yangında bin 200 ton saman kül oldu

Çiftlikte çıkan yangında bin 200 ton saman kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da dün gece bir besi çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık bin 200 ton saman kül oldu.

Manisa'da dün gece bir besi çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık bin 200 ton saman kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde bir besi çiftliğinin saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Bir anda tüm depo alevler içerisinde kalırken, bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 13 itfaiye aracı, 6 kent estetiği tankeri, bir iş makinesi ve 34 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın, bugün sabaha karşı kontrol altına alındı. Çıkan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşanırken yangında yaklaşık bin 200 ton saman balyası kül oldu. Yangının çıkış nedeni belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Çiftlikte çıkan yangında bin 200 ton saman kül oldu
Çiftlikte çıkan yangında bin 200 ton saman kül oldu
Çiftlikte çıkan yangında bin 200 ton saman kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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