Çiftlikte çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı
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Çiftlikte çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yanarken hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.

01.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 18:03
Çiftlikte çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

'ın ilçesinde çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yanarken hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.


Olay, Saray ilçesi Kurtdere Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Recep İpek'e ait büyükbaş hayvan çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binlerce saman balyalarının bulunduğu bölümden dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, ve sağlık ekibi sevk edildi.


Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyürken çiftlikte bulunan hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı. ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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