Çiftlikte alkol alan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Afyonkarahisar'da bir çiftlikte alkol alan bir gencin silahını ateşlemesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Afyonkarahisar'da bir çiftlikte alkol alan bir gencin silahını ateşlemesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Olay Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ilçenin Bucak mahallesinde akraba olan 3 kişi kendilerine ait çiftlikte alkolün de verdiği etkiyle silahla ateş etmeye başladı. Ateş etme esnasında kurşunların isabet ettiği H.İ.D (16) yaşamını yitirirken, Mehmet Çakıltaş (19) yaralandı.

Yaralı, Çakıltaş Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde tedavi altına alınırken, olayda hayatını kaybeden H.İ.D otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Mehmet Akif Uysal (19) emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA