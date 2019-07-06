Çiftlikte 5 bin balya saman kül oldu

Çiftlikte 5 bin balya saman kül oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 5 bin balya saman kül olurken, 5 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Çiftlikte 5 bin balya saman kül oldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 5 bin balya saman kül olurken, 5 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde İsmail Giden'e ait hayvan çiftliğindeki bina içinde istiflenmiş saman balyaları tutuştu. Mahalle sakinlerinin yardımıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar yangın alanından tahliye edilirken, alevlerin arasında kalan 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve Malkara Belediyesi'ne bağlı ekipler, yangına müdahale ediyor. Yangında, yaklaşık 5 bin balya samanın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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