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Çiftlikspor'dan TURKOVAC aşısına destek

AA, Cem Ali Kuş - Spor
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Çiftlikspor'dan TURKOVAC aşısına destek

Düzce 1. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Çiftlikspor, Gümüşova Belediyespor maçına TURKOVAC aşısının isminin yazılı olduğu formayla çıktı.

DÜZCE (AA) - Düzce 1. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Çiftlikspor, Gümüşova Belediyespor maçına TURKOVAC aşısının isminin yazılı olduğu formayla çıktı.

Düzcespor Şıralık Tesisleri'nde Gümüşova Belediyespor'u ağırlayan Çiftlikspor, aşı farkındalığı oluşturmak ve yerli aşıyı tanıtmak amacıyla TURKOVAC yazılı formaları giydi.

Sahadan Onur Arı ve Yusuf Sefa Köse'nin golleriyle 2-0 galip ayrılan Çiftlikspor, farkındalıkla ilgili seyircilerden takdir topladı.

AA / Cem Ali Kuş - Spor

TURKOVAC, Futbol, Düzce, Spor, Haberler

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