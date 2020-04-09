Çiftlikönü Mahallesi mahalle konağı ve spor merkezi ile yükselecek
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Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Gündoğdu, Tekirdağ, Güncel

Çiftlikönü Mahallesi mahalle konağı ve spor merkezi ile yükselecek

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi mahalleleri yaşam merkezi haline getirmek için harekete geçerken, 29 spor sahası ve eklentilerin olacağı projede ilk mahalle Çiflikönü Mahallesi olarak belirlendi.

09.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:27
Çiftlikönü Mahallesi mahalle konağı ve spor merkezi ile yükselecek

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi mahalleleri yaşam merkezi haline getirmek için harekete geçerken, 29 spor sahası ve eklentilerin olacağı projede ilk mahalle Çiflikönü Mahallesi olarak belirlendi.

İçerisinde kişisel gelişim, eğitim ve sanat kurslarının yer alacağı çocukların ve gençlerin faydalanacağı sportif alanların olduğu yaşam merkezleri kurmak için kolları sıvayan Süleymanpaşa Belediyesi, çalışmalarına Çiflikönü Mahallesi ile başladı.

Önümüzdeki günlerde ihalesine çıkılacak ve Çiftlikönü Mahallesi'nde oluşturulacak Mahalle Konağı ve Spor Kompleksi ile ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Eski adıyla Gündoğdu Mahallesi, yeni ismi ile Çiftlikönü Mahallemize (İsmail Yazıcı mevkii) yapacağımız, mahalle konağı ve spor kompleksi ihalesine önümüzdeki günlerde çıkıyoruz. Şimdiden tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Her yaştan insan faydalanabilecek

Projenin detaylarını açıklayarak sözlerine devam eden Başkan Yüksel, "Mahalle konaklarımızın amacı bulundukları mahalleleri sosyal yaşam merkezi haline getirmektir. Özellikle spor sahalarımız ile gençlerimiz enerjilerini doğru bir şekilde kullanabilip arkadaşlıklarını pekiştirebilecek. Sosyal faaliyetler ile yeteneklerini arttırabilecek ve gelişimlerini hızlandıracak yeni alanlar bulacak. Mahalle konaklarımız başta kadınlarımız olmak üzere mahalle sakinlerimizin faydalanabilecekleri, birlik ve beraberliklerini arttırabilecekleri yeni bir mahalle kültürü oluşturulacak. Mahalle sakinlerimizin her yaş grubunun faydalanabileceği kişisel gelişim kurslarımız ile sosyal gelişimlerini hızlandıracağız" diye konuştu.

Çok amaçlı salonlar etkinlik merkezi haline gelecek

Mahalle konağının içindeki çok amaçlı salonların önemine de değinen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Mahalle konağımızın içinde yer alan çok amaçlı salonlar ile mahalledeki kadınlarımız kendi arasında kendi etkinliklerini yapabilecek. Çocukları için doğum günleri düzenleyip sünnet merasimleri, toplantılar organize ederek hayata dahil olacaklar. İsteyen taziyelerini de çok amaçlı salonlarda yaparak dua ve ikramlar ile misafirlerini ağırlayabilecek" açıklamasında bulundu.

29 ayrı mahallede mahalle konağı ve spor merkezi yapılacak

Mahalle konakları ve spor merkezlerinin 29 mahallede daha hizmet vereceğinin ve bir buçuk ay içerisinde ihalesine çıkılacağını belirterek müjdeyi veren Başkan Yüksel, "Bir buçuk ay içerisinde birçok mahallemizde 29 spor sahası ve eklentilerinin ihalesine çıkmış olacağız. İnanıyorum ki bu yıl sonu itibariyle Süleymanpaşa birçok branşta sporun merkezi olacak" ifadelerini kullandı.

Mahalle konağı ve spor merkezi projesi

Toplam 220 metrekare alana kurulacak mahalle konağında 85 metrekarelik taziye evi de yer alacak. 10 metrekarelik ikram mutfağının da bulunacağı taziye evinin yanı sıra 30'ar kişilik 2 adet 35 metrekarelik çok amaçlı salon, mutfak ve yönetim odası mahalle sakinlerine hizmet verecek.

Toplam 220 metrekare alana kurulacak spor tesisinin içerisinde ise 70 metrekarelik kafeterya, mutfak, engelli tuvaletleri, revir, antrenör odası ve 4 adet soyunma odası yer alacak. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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