Çiftlikönü Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri yükseliyor
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Çiftlikönü Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri yükseliyor

06.11.2020 09:21 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:25
Çiftlikönü Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri yükseliyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Çiftlikönü Mahallesi'nde inşaatı devam eden Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri projesini yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Çiftlikönü Mahallesi'nde inşaatı devam eden Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri projesini yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Temel atma faaliyetlerinin devam ettiği projeyle ilgili çalışmaları yakından takip eden Başkan Yüksel, mahalleye hareket kazandıracak olan yatırımla ilgili planlamalar yaptı. Kısa süre içinde tamamlanarak hizmete girmesi planlanan Çiftlikönü Mahallesi Spor Tesisleri ve Mahalle Konağı projesinde iki katlı mahalle konağı ve halı saha tesisleri bulunacak. İki katlı olarak planlanan mahalle konağı içerisinde özellikle hanımlara yönelik mesleki ve hobi kurslarının verileceği derslikler, mescit, toplantı salonu yer alacak.

"Şimdiden hayırlı olsun"

İnşaatı devam eden proje ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, "Çiftlikönü Mahallemizde yapımı devam eden semt sahası ve mahalle konağı projemizi yerinde inceledik. Şehrimize kazandıracağımız yatırımımıza ilişkin planlamalar yaparak, ekiplerimize kolaylıklar diledik. Şimdiden Süleymanpaşa'mıza hayırlı olsun" dedi. - TEKİRDAĞ

Çiftlikönü Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri yükseliyor
Çiftlikönü Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri yükseliyor
Çiftlikönü Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri yükseliyor
Çiftlikönü Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri yükseliyor
Çiftlikönü Mahalle Konağı ve Spor Tesisleri yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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